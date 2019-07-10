國泰問道初創 科技解痛點 參加科技園計劃 5難題徵解決方案

明報記者 林穎茵

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，大企業推動革新時最普遍遇到的問題，是部門各自為政，疏於溝通；前線人員沒有權力，拖長下決定的時間；以及歷史積累及遺下不同的系統，難以整合。他認為，初創公司往往因為不明白大企業的狀况，令產品難以獲選。

盧說，國泰航空3年前開始重組資訊科技架構，為鼓勵更靈活及創新的工作文化，兩年前起更多與初創公司合作，例如現正推出的聊天機械人，測試中的物聯網系統等，去年底更加入了科技園公司「環球創業飛躍學院」計劃，成為計劃中「旅遊及款待業」的主要合作伙伴，列出公司面對的問題，向全球初創公司徵集解決方案。

難題包括減即棄航空廢物

國泰航空發言人解釋，五大難題包括以實時數據提升顧客體驗，例如以影像數據分析貴賓室使用情况、在外站遇到航班改動時如何協助乘客；填表無紙化；減少即棄航空廢物；以VR培訓貨運人員；以及處理行李等。發言人說，13周計劃中，公司會提供測試數據、行業專家等，讓初創公司了解公司面對的問題，期望初創公司以創新技術設計出適用的產品，他們亦會樂意採用成功的方案。

環球創業飛躍學院計劃

配對大企業與初創技術

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，「環球創業飛躍學院」計劃已推出兩年多，過往目的在於為初創公司的技術配對大企業或機構，以找到合適應用場景，過往參與計劃的包括領展、信和集團、DHL等，已有多宗成功案例。

黃說計劃最近發展至「2.0」，由個別企業拓展至整個行業，以國泰航空為例，它屬於「旅遊及款待業」，當中參與的還有機管局、港鐵、香港迪士尼樂園酒店、富豪國際酒店集團等，參加的初創企業可了解整個行業的需要，科技園公司亦會協助大企業及機構找出可利用科技解難的問題。除了旅遊及款待業，計劃還聚焦地產、金融及保險、醫療保健業。

黃克強期望計劃可以推動科技影響不同市場，並促進傳統企業革新。