政府：社會信用評分 絕不在港實施

台媒引廣東省文件：粵港澳3年內推

台灣《自由時報》前日報道，廣東、澳門及香港擬於3年內全面建構「社會信用評分」制度與體系；而「信用中國」網站內「地方信用網站」一欄，亦列有香港、澳門及台灣。港府昨傍晚發新聞稿指出，廣東省本月5日印發上述「三年行動計劃」，其中包括在廣東省內加快「社會信用體系」建設，而該計劃只適用於廣東省，特區政府不會在香港施行相關計劃。就有台灣報章和網上平台指內地的「社會信用體系」將在香港實施，政府發言人稱絕無此事。政制及內地事務局長聶德權亦於facebook發帖，澄清措施與港無關，「絕對不會在香港實施」。

據悉，內地網頁介紹相關資料時，有各省市及香港的名稱，原因是內地官方提及地域時要考慮國家完整，才一併將港澳列入其中。

內地近年推出社會信用系統，依照人民日常行為作信用評分，評分取自中國人民銀行徵信中心、信用服務機構、電訊商等信用評分平台，並以社會上的監控鏡頭監控。