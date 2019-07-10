黃之鋒岑敖暉入表選管會 求核實區會參選資格

800人聯署反對引入確認書

選管會回覆查詢稱，截至昨日上午收到約8.3萬份書面申述意見，會仔細考慮諮詢期內收到的意見，會視乎情况就建議指引作出適當修訂，正式指引會於9月公布。

黃之鋒和岑敖暉昨亦遞交《準候選人向提名顧問委員會要求提供意見的申請》表格，要求「提顧會」核實其參選資格。兩人批評政府不應剝奪香港市民的參選權。

2015年區選已設上述表格。選舉事務處日前在網上更新表格內容，大致不變，惟新表格「補充資料」一欄特別註明，法例並無賦權提顧會就關乎《區議會條例》第34條下的規定提供意見，即提顧會無權處理有關準候選人是否擁護基本法或效忠特區的問題。區諾軒重申不應有「篩選機制」，批評即使提顧會核實準候選人參選資格，選舉主任仍可裁定參選人提名無效。

黃：拒青年參選 林鄭付更大代價

岑敖暉形容，政府聲稱要與年輕人對話，但又排抗不同政治光譜和理念的年輕人「和平進入體制」。他稱，年底區選是非常重要的「戰場」，要在保皇黨手上重奪議席，他積極考慮參選，並呼籲有意參選者要填表格「塞爆」提顧會，盡快讓市民知道誰人可參選。

黃之鋒稱未考慮是否參選，稱同屬香港眾志的羅冠聰和周庭被取消立法會參選資格，現時「確認書」擬引入區選，強調「我有權參選，毋須北京篩選」。他說未來兩個月提顧會要核實其資格，若大批年輕人被取消參選資格，特首林鄭月娥所付的代價會比現時修例爭議「有過之而無不及」。