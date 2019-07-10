公院醫生巴士摸女生判社服 官嘆年輕有為 「伸仁慈之手」輕判

被告劉嘉駿（27歲）早前否認一項非禮罪名，經審訊後被裁定罪成。辯方昨求情時透露，被告自小參與不同義工服務，為人勤奮，由中學至大學畢業都獲得獎學金，近年仍進修內科專科。

求情稱已被停職 投身專科無望

辯方又稱，被告目前已被醫管局停職，案件令被告投身專科工作的機會變為零，若判處長期監禁，更會令他永久停牌，社會服務令對他已有警惕作用，希望裁判官給予機會被告繼續服務市民，讓他得到最後一個機會更生。

裁判官陳慧敏質疑被告的悔意，指被告在審訊時不認罪，令未成年的事主X需出庭作證，憶起難堪經歷，加上案例表明在公共交通工具干犯非禮，初犯亦要判處14至28日即時監禁，認為被告應被判囚3周。

官斥無悔意 依例要判即囚最少14日

不過，陳官考慮被告大學畢業，任職公立醫院醫生期間獲病人良好評價，對被告遭遇感同情，加上被告犯案動作力度、次數和時間，嚴重程度比同類案件為輕，決定輕判他240小時社會服務令。

案情指出，前年9月25日早上，被告在巴士上趁15歲女學生經過其座位，準備下車時，伸手入對方校裙揑其臀部，其他男乘客見狀喝止，女生其後報警。

【案件編號：KCCC165/19】