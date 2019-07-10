杜汶澤公司攝影師西藏失蹤

藝人杜汶澤昨午在社交網站專頁發文，稱其公司一名攝影師簡漢鋒（圖）6月7日出發往西藏後，於6月16日與家人失去聯絡。內文稱，事主到達拉薩後曾於當地入住拉薩神湖酒店。

6月中起失聯 原定6‧30回港

簡漢鋒胞弟的女朋友向本報透露，事主於6月11日到達西藏納木措，之後懷疑因電話信號關係令聯絡有困難，但當時仍有與家人保持聯繫，直至6月16日開始失去聯絡。事主家人於6月22日開始尋找事主，至6月27日，事主家人聯絡上當地一家旅行社，對方指簡曾於6月11日遇上騙案，及後仍有參與當地旅行團，但已於27日當天退團改為自由行，並有與當地導遊以文字信息保持聯絡。

胞弟女友稱，從旅行社得知簡購買了一張6月29日由拉薩前往西寧的火車票，但無法得知他有否上車；簡原定於6月30日由西藏乘飛機回港，但旅行社職員稱他上月30日當天向導遊道謝後，就完全失去蹤影。

旅社稱6‧30曾向導遊道謝

胞弟女友說，簡居於英國的家人前天曾聯絡西藏公安廳，但對方拒絕受理案件，要求事主家人改向本港警方求助，或親身到西藏報案。

入境處昨稱已接獲有關港人在西藏懷疑失蹤的求助，並已即時與港府駐成都經貿辦聯繫，會繼續與當事人家屬保持密切聯繫，按當事人家屬意願提供一切可行協助。本報曾向西藏自治區公安廳及拉薩神湖酒店查詢，惟雙方均稱並無相關紀錄。