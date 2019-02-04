水警海關反走私 檢520萬元燕窩手機平板

6人乘舢舨逃離港水域

水警小艇分區指揮官周信偉指出，執法人員於前晚7時30分，發現一輛輕型貨車駛向鐵篸洲近碼頭方向，放下貨物後離開，與此同時有6名涉嫌從事走私的人上前搬運貨物。5分鐘後一艘深黑色舢舨泊岸，6人將貨物搬到艇上，埋伏的執法人員隨即上前。6人見狀跳到艇上，遺下部分貨品在陸上，舵手隨即駕艇離開碼頭，往東邊佛堂門的方向駛去。水警兩艘快艇立刻追截，其間雙方最近距離為約50米，追截近20分鐘後，舢舨往大陸方向駛去，駛出香港行政邊界水域。

行動中，海關及水警共檢獲63箱懷疑走私物品，包括85斤燕窩、2600部智能電話、1700部平板電腦、700枚智能手表及4500件電子產物，總值約520萬元。

周表示，相信舵手對附近水域非常熟悉，過程中舵手不斷將水警的快艇帶離闊水域，並嘗試帶入一些近岸或近礁石的地方，估計欲協助船上的人登岸逃走，但因水警緊貼追截而未能成功。

水警又稱，舢舨較輕身，馬力匹數大，加上艇上人數多及有不少貨品，在當晚風高浪急下翻艇的可能很大，會為艇上及海上航行的人構成危險，呼籲市民勿以身試法。