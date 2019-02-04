放榜前夕偕同學游泳 DSE生遭浪捲走溺斃

成績佳 獲大學有條件取錄

死者陳浩霆，18歲，就讀天水圍中華基督教青年會中學，為應屆DSE考生。據悉陳生前成績優異，已獲一所大學有條件優先取錄。死者趁放榜前夕，偕同兩名同學下午3時許到達大嶼山長沙的海迎灘游泳，詎料樂極生悲。至傍晚6時許，陳游泳期間懷疑遇溺，呼叫救命，友人欲下水拯救，惟因風浪太大，友人折返岸上報警求助，轉眼間陳已被大浪捲走。

水警及消防到場搜索，最後在海中發現事主。救援人員合力將事主救到岸上，再由救護車送往北大嶼山醫院搶救，送院時已陷入昏迷，延至晚上7時51分搶救無效證實死亡。家人聞訊趕到醫院了解，神情哀傷。警方初步調查後相信事件無可疑，死因有待驗屍確定。

非康文署沙灘 沒救生員

翻查資料，海迎灘位於上長沙泳灘及下長沙泳灘中間，並非康文署的刊憲沙灘，警方初步調查，該處沒有浮台及救生員當值。港九拯溺員工會發言人胡啟榮指出，長沙一帶比較大浪，為滑浪熱點，附近有石灘，加上昨天大風，即使有經驗泳者亦不宜前往該處游泳，容易被大浪捲至附近石灘導致受傷。

拯溺會：該處大浪 昨大風不宜游泳

胡啟榮說，即使在康文署轄下沙灘游泳，亦應注意救生員當值時間。他稱，一般救生員傍晚6時收工，6至8月等游泳旺季，亦只有周六、日及公眾假期時，救生員會延長當值至晚上7時。他呼籲市民切勿在沒救生員當值下游泳，免生危險。

一名13歲男童周日偕同學到西貢大頭洲魚排遊玩，嬉水時疑遇溺失蹤，搜救人員約兩小時後將他尋回，由飛行服務隊直升機送院搶救後不治。