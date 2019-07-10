方國珊西貢土地糾紛 官指套丁判賠82萬

原告關雄盛，為已故何淑明的長孫暨遺產執行人，21名被告包括方國珊、其擔任董事的宏億置業有限公司、18名西貢原居民（男丁），及地政總署。根據判辭簡述案情，方國珊持有的地產公司「田宅行」1995年與原告簽下「丁屋合作發展協約」，議定由原告提供土地，「田宅行」負責建屋，建成後其中兩幢屋分予原告，惟工程至2004年仍未竣工，原告要求取回土地。同時，在1995至2007年間，方國珊分別向18名被告換取丁權。

男丁宣誓稱唯一業權人 官：方必知涉假陳述

判辭指出，「田宅行」與各男丁簽訂協議，並在部分人的遺囑指定宏億置業為名下丁屋的執行人，及方國珊為其代理人處理丁屋。男丁既然已將丁權轉售予方國珊，卻向地政總署宣誓稱為該土地的唯一業權人，法官直言這屬於虛假陳述，因男丁僅以信託形式持有土地。法官又稱，無可爭議的是，在與男丁商訂協議的過程中，方國珊必然知悉當中涉及虛假陳述。

判辭提到，方國珊7次修改書面供辭，如最初聲稱與何淑明為聯合發展商，其後又改稱僅是何淑明代理人，並解釋多次修改書面供辭為手民之誤，可見她力圖為有份參與非法發展計劃一事開脫，認為她不是誠實可靠的證人。

官指方辯解違常理 斥非誠實可靠證人

判辭更指出，方國珊的辯解有違常理，她於1997年時親自簽署「田宅行」與各男丁的協議，審訊時卻稱並不知情。判辭直斥對此難以置信，因方國珊既然聲稱幫助他人建屋是夢想，又聲稱投資了1200萬元，不可能不知道項目詳情及企圖免責。判辭最終裁定方國珊非法佔有屬於原告的兩幢屋，但由於相關協議屬違法，該兩幢屋亦不屬原告。

判辭提到，即使法庭發現本案涉及欺詐成分，但地政總署已向各發假誓的男丁發出建屋牌照和同意書，不宜撤回，並考慮到該些土地已被開發，若將來有山泥傾瀉等房屋問題，地政總署可保留追究權利。本報記者昨聯絡方國珊查詢，未獲回覆。

【案件編號：HCA265/12】