政府就丁屋覆核案上訴 民主黨轟「重鄉輕民」 不交代理據

民主黨房屋事務發言人尹兆堅表示，本港「土地有限、丁權無限」，政府必須處理丁屋截龍甚或取消丁權，但政府卻提出上訴，而且避開向公眾交代上訴的法律理據，認為是「重鄉輕民，與民為敵」，嘗試永續丁權以維護鄉議局的利益，違反大多數港人的公眾利益 。

主審法官周家明在丁權司法覆核案的判辭指出，認同政府所指丁權早於1898年英國租借新界土地之前已奠立，至1988年草擬《基本法》，再確立新界原居民可續享當時已有的丁權，有關歷史可追溯，裁定免費建屋牌照（即原居民在私人土地申建丁屋）屬原居民合法傳統權益。

原裁換官地申官地建丁屋違憲

不過，以私人協約及換地方式申建丁屋，卻無可追溯歷史，都要經政府批准，裁定該兩項方式不屬原居民合法傳統權益。高院其後再作命令，就換地申請，違憲裁決只適用於涉及政府土地的申請，不涉及私人土地。

稱判決涉新界原居民合理權益詮釋

該案上訴期限原為5月28日，其後順延至昨日，鄉議局早前已提出上訴。發展局昨表示，由於高院原訟庭裁決以私人協約及換地方式申請政府土地興建丁屋，不屬《基本法》第40條內新界原居民合法傳統權益，判決涉及《基本法》第40條的詮釋，具憲制上的重要性，經考慮法律意見後，政府認為有理據提出上訴，由於涉及司法程序，政府現階段不宜公開評論上訴理據的細節。

繼續暫停該兩類申請

另外，原訟庭早前表明，有關裁決暫緩6個月後執行，即10月8日起生效。發展局表示，即使裁決目前還未生效，但政府認為裁決生效前如何處理該兩類申請應採取審慎態度，因此只處理裁決頒布前已近完成、即準備簽立批約的私人協約及涉及官地的換地申請，地政總署會恢復處理餘下手續，短期內聯絡申請人跟進；未有上訴結果期間，地政總署將繼續暫停處理該兩類申請，以及暫停接收新個案。發展局表示，截至4月8日裁決當日，已準備簽立的個案有24宗。