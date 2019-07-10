患嚴重睡眠窒息沒確診 手術心血管風險高一倍

「阻塞性睡眠窒息症」是普遍的睡眠呼吸疾病，患者上呼吸道在睡眠期間受阻，導致缺氧，多次覺醒，令患者難以進入深層睡眠及難獲足夠休息。中大醫學院內科及藥物治療學系主任兼呼吸系統學講座教授許樹昌表示，此病的男性中年發病率為5%，女性則是2%至3%，肥胖、年長、下顎較短、有煙酒習慣等都是高危者。

中大與港加星馬醫院合作 追蹤1218人

研究團隊與本地及馬來西亞、新加坡、加拿大等地共8間醫院合作，追蹤1218名45歲以上、未確診睡眠窒息症並即將接受非心臟手術的人。當中約七成人經睡眠測試後，確診阻塞性睡眠窒息症，一成多屬嚴重程度。

在術後30天內，近五分之一患者出現心血管問題，包括心肌梗塞、血栓形成，中風等；有嚴重睡眠窒息症者於術後出現心血管問題比率為30%，比沒有患該症的14%，高出約一倍。6名嚴重睡眠窒息症病人手術後因心臟病而死亡，非睡眠窒息症患者只有1人術後因心臟病死亡。

研究已於國際期刊《Journal of the American Medical Association（JAMA）》發表。

64歲的張先生去年接受雙邊換膝手術前，以可攜式睡眠窒息症診斷儀評估，發現他一小時窒息次數達68，屬嚴重睡眠窒息症。他表示，3年前開始鼻鼾嚴重，睡覺時會突然停止呼吸，隨即馬上醒來，「感覺好可怕」，惟一直沒確診。手術前一周，張先生每晚戴正氣壓機以治療睡眠窒息症，手術後留在深切治療部的一晚，亦有戴該儀器，結果沒出現心血管問題。

手術麻醉藥抑制呼吸 加重病情

許樹昌解釋，手術用的麻醉藥、鎮靜劑及止痛藥會令病人進入睡眠狀態，抑制呼吸，加重睡眠窒息症病情，病人會面臨更嚴重的缺氧情况，令血管收縮，引發心血管問題；部分人要接受氣管插管或術後肺通氣。

學者倡病人接受術前篩查

中大醫學院麻醉及深切治療學系教授陳德威表示，病人若術前確診睡眠窒息症，並就此適當治療，可避免手術後的不必要治療，減輕患者及醫院負擔。他建議病人術前接受簡單問卷或可攜式睡眠窒息症診斷儀的篩查，令有睡眠窒息症的人獲額外監測和治療，「最擔心是病人手術後出院，才發生問題」，若能安排更長留院時間，或在麻醉藥未退去時為病人佩戴治療睡眠窒息症用的正氣壓機、特製牙托等，可降低出現心血管併發症風險；另外病人亦可按情况轉介接受長期的睡眠治療。他表示，現時不少公立醫院會為病人在手術前做有關評估。

明報記者