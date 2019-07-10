通識及格率91.4% 歷年新高

被問是否因政治題 考評：不認為關題類

考評局總監（公開考試）李王鍏表示，通識科課程無政治題的概念，「通識出卷方式是跨單元出，很少說一條題目只局限今日香港和今日中國」。至於社會近日討論應否繼續維持必修科，李王鍏回應，「考評只是配合課程」，不論必修或選修都會提供考試。對於有指通識科令學生變得激進，李回應「似乎還未有實證」，強調評卷時不因意見或立場而故意給予高分或低分。

今屆約4萬名通識考生中，約300名考生無交獨立專題探究（IES）。學校課程檢討專責小組早前建議，將通識科IES改為選修，成績最多可考獲第4級。不過，考評局秘書長蘇國生昨被問到該些學生能否考獲5級，蘇稱「理論上（可以）」，意味現時學生即使棄交IES，失去該部分20%分數，仍可能以公開試成績考獲5級，並非4級。

教協：絕不接受隨意扣教師「洗腦」帽子

教協昨發聲明稱，教師與其他公民一樣，享有言論自由等權利，教師會謹守專業，不會因個人意見影響課堂上的客觀持平，絕對不能接受隨意把洗腦和不中立等帽子套於前線教師，甚至批鬥個別教師。