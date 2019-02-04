DSE今放榜 1.5人爭一資助學位 競爭歷來最低 6「超級狀元」創新高

12狀元 1.97萬人達大學門檻

今屆有12名考獲7科5**的狀元，當中6人於數學延伸部分亦考獲5**，成為「超級狀元」，歷屆最多。

今屆文憑試有54,642名考生應考（包括47,897名學校考生和6745名自修生），較去年少3007人。當中有9男3女考獲7科5**，成為狀元，較去年增加3人。應考的46,717名日校考生當中，19,676人獲得「33222」（即中英數通識4核心科加1選修科）的入讀資助大學最低門檻成績，佔42.1%（見表），雖然比例與去年相若，但人數少1529人。若按以往年八大約1.3萬個經聯招第一年入學資助學士學額計算，約1.51人爭一位。

中文科及格率微升

據考評局數字，今年9821名日校考生考獲21分或以上，考獲18分或以上則有15,425人；即有5604人是18至20分。考評局秘書長蘇國生引述坊間說法，指今年考生人數減少，「我相信（5科）20分，如果選擇到合適課程，是有機會的，當然要選更加多競爭和多人申請的，自然（難度）相對地有提高」。蘇國生又認為，以去年標準，若今年以相同成績報讀同一學科，入讀機會應相對較高。

以往被稱作「死亡之卷」的中國語文科，今年有57.9%日校生考獲3級或以上成績，較去年增約0.7個百分點；英國語文則有53.8%日校生獲3級或以上，與去年相若。考得通識科2級或以上的日校生佔91.4%，較去年增約2.4個百分點（見另稿）。

考3選修者增 料因大學改要求

今年選修3個選修科的考生數目約18.9%，較去年增約1.2個百分點，蘇國生認為，增長或與過去兩三年大學收生要求更多選修科有關。不少大學亦相繼宣布，即使考生今年在核心科目失手，若選修科優秀，可特別考慮取錄。今年在其中一科核心科「脫腳」，即分別在中文、英文和數學科不達大學門檻的考生，為6.7%、10.7%和0.5%，通識百分比則「很少」。蘇國生認為，各大學今年推行彈性取錄機制能帶來靈活性，對考生有幫助。

成績公布後，所有經聯招（Jupas）申請人可於周四（11日）至周六（13日）獲分配時段內修改其課程選擇。學友社學生輔導顧問吳寶城估計，5科考獲20分或以上入讀八大資助學位的機會「幾高」，但18或19分考生亦不是無機會，建議學生留意大學計分的科目比重和面試表現，同時報讀聯招外其他課程作後備。

明報記者

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