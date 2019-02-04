「無理由請VVIP嚟畀人鬧」 憂嘉賓安全 民記撤會慶酒會

旺角酒樓會慶亦取消

Emily聽聞，民記九西支部計劃本月22號喺旺角一酒樓舉辦嘅會慶，考慮後亦決定取消，相信稍後會向已買飛者退款。

有民記領導層同Emily講，今日酒會原定喺中環交易廣場舉行，出席嘅包括特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民等一眾中西環官員，預料有多達800至1000名嘉賓，佢話網民「吹雞」好快，擔心真係會畀示威者圍堵，形容即使有警方嚴密保護，但始終出席嘅係「VVIP」，「無理由請佢哋嚟畀人鬧」；一旦警方執法令會場外出現激烈衝突亦唔好睇，所以中委噚日召開特別會議後決定取消酒會，消息人士就話錢並唔係考慮因素喎。

有連登仔噚日傍晚發帖文公布民記「秘密酒會」嘅時間、地點，表明係可靠消息，資料唔會有錯，民記中人透露，取消酒會嘅決定係早於連登仔公開資訊喎。