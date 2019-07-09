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港聞
2019年7月9日星期二
港聞二
升中滿意度74％ 7年新低 明年9月升中生 3月底可知自行分配結果
工程車撞爆天花消防花灑 泡沫隨風散 油站「白雪」飛
改善校本管理 擬培訓校監校董 專責小組：因義務出任 不硬性執行
除涉個人利益 「教師校董」毋須避席會議
稱遭前度禁錮強姦 婦逃天台召夫報案
科大再奪水底機械人賽全球冠軍 新任務分體式微機械潛管道 光纖助克難
專欄﹕當投資比特幣成趨勢／文：章濤
迪士尼景點裝太陽能板 足564家庭1年用電
自薦中學開講座被拒 阻學生上學 龍心與女友涉校外遊蕩傷人
行車證過期無第三保 前港足李志豪罰款停牌
涉26年前非禮9歲女 六旬父稱因積怨被誣告
婦兜搭帶工廈按摩 搶九旬翁勞力士
尊子漫畫
「無理由請VVIP嚟畀人鬧」 憂嘉賓安全 民記撤會慶酒會
市民齊護連儂牆
何君堯同撐警集會暴力切割
江sir再拍片 握腕遮手表位
將軍澳組織助搞遊行 惹博宣傳是非
放毒餌設捕鼠器 食環14中1
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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升中滿意度74％ 7年新低 明年9月升中生 3月底可知自行分配結果
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