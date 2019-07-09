自薦中學開講座被拒 阻學生上學 龍心與女友涉校外遊蕩傷人

自稱「龍心」的男被告林克霖（41歲）、其前女友鄭芷琪（19歲）共同被控一項遊蕩致他人擔心罪，女被告另被控一項襲擊致造成身體傷害。控罪指稱他們於2018年10月3日，在東涌明愛華德中書院外遊蕩，令張姓男生和莫姓女生感擔心；女被告則涉襲擊張姓男生。

學生：有啲驚 唔知係咩人

手臂受傷的張姓男學生供稱，案發日乘的士抵達學校，女被告趁他打開車門時拉扯其手臂，並扯爛其衣服，隨後女被告要求跟隨他入校園，尋找出言侮辱他們的學生。張續稱，同行莫姓女同學受驚流淚，其後先由教師接走。

張稱多次嘗試離開，但女被告扯或挽他手臂，不准他離開；他曾用力掙脫不果，故跟對方說不會逃走及叫她放手，結果3人逗留在校門前約30分鐘，直至警察到場。張形容「最初有啲驚」，「佢哋唔知係咩人，我返學啫，見到警察嚟先安心」。事後張手臂有傷痕，符合女被告抓他手臂的位置。

二人稱被侮辱 學生叫有病睇醫生

男被告代表律師質疑，張姓男生在案發時有吃早餐、戴耳機聽歌，心情並非害怕。張稱「總要用辦法令自己冷靜落嚟」，雖然後來心情平復，但當時他未能前往安全的地方，「仲有少少驚」、「唔知（二人）會對我做啲咩」。

學校女文員陳怡帆則供稱，兩名被告開初客氣表示要求見校長及自薦為學生舉行講座，遭拒絕後態度有變，兩人在校門外叫囂，攔截學生不讓他們上學。

陳拍攝視像對講機的畫面，聽見男被告稱「全部學生唔好返學」，「扯X住佢」；年輕男聲反問「做乜X事」，着對方「有病就睇醫生」。聆訊今續。

【案件編號：WKCC4425/18】