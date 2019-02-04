迪士尼景點裝太陽能板 足564家庭1年用電

計劃首階段會先於樂園8個位置安裝共3500塊太陽能發電板，分別是小小世界、鐵甲奇俠飛行之旅、娛樂事務大樓，以及5座後勤位置建築物，預計今年9月底前啓用，太陽能板總面積相當於一個標準足球場。香港迪士尼樂園設施服務總監傅志榮表示，以每年平均日照時間約1000小時計算，首階段料可每年提供140萬度電。以三人家庭每月用電約275度電推算，即相等於424個家庭一年用電量。

分兩階段落成 年減碳排118萬公斤

第二階段則會於本年第三至第四季，在小鎮大街的市鎮會堂、明日世界的火箭餐廳、灰熊山谷內的灰熊山極速礦車、「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」及另外兩座後勤建築物再安裝1000多塊太陽能板，提供約46.7萬度電，整個項目將成為全港最大型太陽能發電系統。中電將會以每度電3至5元回購。這些太陽能板預計最少能運作15年。兩階段落成後，估算每年合共能減少約118萬公斤碳排放。

採「屋頂型」設計 遊客看不見

迪士尼設施服務部電力及機械維修經理丁志傑說，迪士尼採用新型無線實時監測系統，透過應用程式可知道每塊板的情况。當其中一塊板故障，系統會暫停該組件運作，不影響整體供電。太陽能板放置時採用「屋頂型」設計，不是平放以節省空間，遊客不會看到園區內的太陽能板。傅志榮指，預計每年賣電收入有500萬元，所得資金將全數支付項目開發成本、系統維修保養及其他環保項目發展。

中電回覆稱，可再生能源上網電價計劃自2018年5月至2019年5月底共收到超過3400宗申請，其中約八成已獲批。成功接駁至電網及收取上網電價共423宗，中電截至5月底透過上網電價計劃購買了約91萬度電力。