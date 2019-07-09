專欄﹕當投資比特幣成趨勢／文：章濤

可交易所掛盤 點對點交易

買比特幣有兩大辦法。若將買幣理解成買股票的話，其中一個做法就是找一間信譽良好的交易所，開立戶口後掛盤買賣，但比特幣更可個人對個人交易，雙方先協議好數量和價錢，再由賣家將幣傳送至買家的錢包地址，就如不經股票行及經紀，直接買股票。以操作來說，前者相對簡單，現時亦最多人選擇，但後者安全度較大，不經中間人的做法也與區塊鏈的去中心化理念一致，所以我認為，這種私人交易會愈來愈多。而且，現時已有不少比特幣交易的通訊群組，以推薦形式邀請人加入，裏面的會員都經認證，算是信用度較高的點對點交易平台。

3儲存法 冷錢包最安全

交易方法的不同亦決定了比特幣的儲存模式。交易所的話，不少人會將幣直接存放於平台錢包內，方便下次買賣；私人交易則可以採用軟件錢包或冷錢包，前者以軟件方法，將幣放進其中，透過密碼、雙重認證的方法存取；冷錢包則是有如USB的硬件，可自訂密碼和修復私鑰，並將私鑰以離線方式儲存，就算他日遺失了實體的錢包，只要私鑰在手，都可取回資產。

3種儲存方法中，冷錢包的安全度最高，交易所的平台錢包最低。因為現時的法例監管並不完善，投資者隨時要承受風險，相反，冷錢包的操作雖較繁複卻最安全。若是小額投資，放在平台亦無不可，但假如想長線持有，應該購入冷錢包妥善保管。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]