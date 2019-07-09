科大再奪水底機械人賽全球冠軍 新任務分體式微機械潛管道 光纖助克難

換裝高清鏡頭 追蹤水底標記

胡錦添表示，今年水底機械人比賽設有4個大項共17個任務，參賽隊伍除了需要控制水底機械人，在水深5米的地方完成搬運水管、將物品放置於指定位置等基本任務外，亦要完成新引入的3項任務，包括自動導航、微型機械人管道檢查，以及自動影像識別系統，難度較以往高。

為了完成新任務，團隊改良了水底機械人，將以往使用的模擬信號鏡頭換成HD-SDI鏡頭，解像度由原本的480x320提升至1920x1080，並可直接收集數碼影像數據作分析。團隊副隊長、就讀跨學科課程二年級的張日榮解釋，模擬信號鏡頭功能上有局限，自今年初已在網上搜尋資料，最後決定做新嘗試，在水底機械人設8個HD-SDI鏡頭，部分用於自動導航時，追蹤水池中的標記，亦有鏡頭用於影像識別，在水池中數出不同形狀的圖案。

另外，今年的新任務之一，是要從水底機械人母體中，分出一部微型機械人，並潛入管道檢查。胡錦添表示，任務難度甚高，因為要重新組裝一部水底機械人，而且機械人體積要夠細小才可進入管道，但同時當中要備有足夠的電池、控制組件、鏡頭等。他說，團隊以光纖連接母體及微型機械人，以確保影像傳輸與控制信號同步，是創新的做法。

胡錦添：培養團結解難

今年科大水底機械人隊再度奪冠，胡錦添認為，比賽可培養團隊團結精神及解難能力，是工程工作的重要條件，亦認為參加比賽只是第一步，提高學生對工程的興趣，讓同學在過程中教學相長後，未來可將更多機械人技術應用於日常生活。

明報記者