稱遭前度禁錮強姦 婦逃天台召夫報案

懷孕後被打分手 月見女兒兩三次

被告陳國禎（32歲）否認一項禁錮及兩項強姦罪名。控罪指被告去年2月4日至5日在旺角通菜街107號7樓單位一個房間內兩度強姦X，及將X非法及損害性地禁錮，並在違反她的意願下將她羈留。

女事主X作供稱，她2010年來港定居，其後與丈夫分居。2013至14年間，她在餐廳工作時認識被告，發展成情侶和同居。X後來懷孕，被告亦隨之改變，「佢發脾氣會打我，我好驚，我唔知點做」。她後來聯絡丈夫，告知自己被被告打，並搬回婚姻住處，女兒其後於2015年1月出生。

X形容案發時與被告已「冇關係」，惟二人曾於X的新工作地點偶遇，被告曾恐嚇她，將告知他人「個女係佢嘅」。由於X擔心家人得悉事件，故每月會帶同女兒與被告見面兩三次。

趁被告外出買食物逃走

控方開案陳辭指出，被告去年2月致電X要求見面，X因擔心被告會到其工作地點找她，故答應。被告先稱同往購物，其後改稱回家，並將X扯進房內和阻止她離開，被告其間曾踢X的臉和口，弄壞其手機，並兩度強姦她。

X其後趁被告外出買食物時逃至大廈天台，逗留至凌晨4時，其後乘坐的士離開，用司機的電話致電將事告知丈夫，由丈夫代為報警。她回家後由警察陪同到醫院求診。案件今續。

【案件編號：HCCC340/18】