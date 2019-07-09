工程車撞爆天花消防花灑 泡沫隨風散 油站「白雪」飛

油站入口有高限指示

現場為秀茂坪曉光街77號埃索油站，油站入口處掛有高度限制為3.9米的指示標誌牌。事發於昨早10時許，48歲姓鄭男司機駕駛工程車進入曉光街油站，車輛疑超出高度限制，車尾箭嘴燈鐵架撼向天花一個消防花灑頭，部分喉管亦撞毁，化學泡沫頓時從喉管缺口噴出，泡沫隨風飄散，部分沿斜路流入污水渠。事件中沒有人受傷。

油站其後派員將自動噴灑系統關閉，暫停加油服務。工人事後到場清理路面，並升高吊臂車工作台維修天花消防喉。涉事工程車所屬的俊和發展集團發言人表示，事件純屬意外，將會敦促各司機日後加倍留意高度限制。

消防：泡沫自然分解 對環境安全

科大化學系講師陳鈞傑表示，化學泡沫滅火劑主要成分為濃度低於1%的表面劑，例如烷基硫酸鈉，或全氟辛烷磺酸，兩者於低濃度時對環境沒有嚴重危害，只需要適當清理。

消防處職工總會副主席聶元風稱，消防使用化學泡沫灌救後，遺下的泡沫一般會循污水渠流入污水處理廠自然分解，對環境安全。