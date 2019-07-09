升中滿意度74％ 7年新低 明年9月升中生 3月底可知自行分配結果

教育局昨公布，今年有52,917名學生參加中學派位，比2018年多6.8%。在「自行分配學位」及「統一派位」階段，87%學生獲派首三個志願，較去年跌兩個百分點，亦是近10年來的第三低。若是獲派首志願學生，滿意率是74%，比去年微跌一個百分點（見表）。未來3年中一人口將繼續上升。

校長：今年升中人數升

致滿意度跌

中學校長會主席鄧振強稱，今年升中學生人數上升，令派位滿意率下跌，「過去數年，學額供應相應較多，因中一大部分開4班收生，學生人數少之下，有較高的派位滿意率；不過，在人口上升時，是整體學額增加，不會是受歡迎學校學位增幅較大，滿意率因而下降」。

部分學校接受家長叩門（候補生申請），有校長提醒叩門家長留意需帶備的文件（見表）。教育局提醒，所有獲派位學生需於周四及周五（7月11日及12）到獲派中學註冊，否則會被視為放棄獲派的學位。

教育局亦公布，明年起實施新安排，在自行分配學位階段獲中學取錄的學生，即約三成小六生，可於教育局指定日期獲中學通知（下年為3月31日），不用待7月放榜始知結果。他們亦毋須於4月開展的統一派位階段填寫選校表格。提早通知安排不包括備取及落選學生。

當局向教育事務委員會提交的文件稱，部分人擔心學校會利用正式取錄學生資料宣傳，加劇學校競爭，中、小學議會已達成共識，中、小學不可將有關資料、數據向外披露，以免影響其他學生在統一派位階段的選校策略。當局強調，安排屬行政措施，有別於由教育局正式公布自行分配學位的結果，現行中一派位機制並無改變。

提早知結果 可助調整選校策略

鄧振強認為，家長在3月便知收生結果，對未獲取錄的學生，可以有多一個參考資訊調整選校策略，「是否繼續在統一階段報讀該兩間學校？子女與該兩間學校是否匹配？」小學亦可集中資源協助未獲取錄的學生。

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