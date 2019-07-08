行會成員狠批政府 葉太：「與司局長同行」係笑話

【明報專訊】修訂《逃犯條例》風波揭露政府施政同市民期望出現好大落差，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀噚日喺報章撰文，批評政府傳訊問題，甚至講到明政府嘅青年政策失敗，鼓勵年輕人加入政府諮詢委員會嘅青年自薦計劃作用有限，中學生可以做一日影子官員嘅「與司局長同行」更加係一大笑話（sick joke），話當青年見到高官剪綵、同有錢名人接觸，以及聽佢哋讀沉悶嘅演辭時，如何可以同佢哋同行。
話管治機關壞咗
葉太喺《南華早報》嘅文章噚日刊出，即時引起唔少熱議。內文對政府管治問題評論得相當尖銳，形容今次處理修例失當，顯示政府嘅管治機關失效（all but broken），呢件事並非普選可以解決。
佢提到政府喺6月中暫緩修例後，特首林鄭月娥曾兩度道歉，但除咗譴責7月1日晚暴力之外，極少公開現身，其間公眾知嘅係林太分別同4個警察協會，同埋香港友好協進會代表會面，葉太批評咁樣只會加深公眾印象，會認為林太只在意同支持者溝通。
「政府發言人」係最大笑話
葉太更形容政府常以「政府發言人」名義出新聞稿，但事實上根本冇呢個人，可謂最大笑話（greatest joke）。
無汲取23條慘敗教訓
無高官回應國際傳媒批評
葉太質疑，自從16年前政府就23條立法慘敗後，政府係咪無從中汲取任何教訓，又話高官無回應國際傳媒對修例嘅批評，呢個空白位只能由行會成員、立法會議員填補，質疑點樣嘅政府先會喺修例引起重大國際關注下，仍然拒絕與外媒溝通。