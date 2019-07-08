斜視重影治本需時 視矯師「治標」 醫局增培訓名額

全港21人 4年後3人退休

本地無課程 靠海外回流

現時本地無認可視覺矯正師課程，全靠招聘海外回流人手，醫管局前年推出獎學金計劃，每年均會遴選出1至2人，至今共選3人到英國培訓，醫管局今年「加碼」推出兩輪申請，第二輪在上月截止報名。申請者須在中學文憑試考獲3科「5級」成績（其中一科須為理科科目）（見表），畢業後須在公營醫療機構工作最少5年。而收入方面，以二級視覺矯正師為例，起薪點可達約2.9萬元至4.8萬元不等。

全額資助海外培訓 名額3至5人

文憑試3科5級可報

香港眼科醫院視覺矯正部部門經理趙惠玲表示，「視覺矯正師」屬專職醫療人員，與放射技師、物理治療師等屬同類職系，「大眾較常接觸的會是『視光師』，對『視覺矯正師』會較陌生」。她指，雖然兩者都會做視力評估，但視光師更多涉及配置用具（如眼鏡），「我們則是以非手術方式治療、檢查及診斷眼部調節能力失調患者」。

與放射技師同類職系 非手術方式治眼疾

趙惠玲舉例，其主要服務對象包括患有弱視、斜視的兒童，及因中風令腦部受損、影響視力（如有重影）者，「患者控制眼肌協調力有問題，但尋找成因需時，亦有人暫時不想做手術醫治，此時視覺矯正師便可教患者做眼部運動，或配置三稜鏡片先『治標』」。如患者欲接受視覺矯正治療，須先經眼科醫生轉介。

七旬翁見重影 戴三稜鏡片眼鏡「治標」

74歲的黃先生數年前曾中風，其後雖然康復，但去年底駕車時忽見重影，「一條路變『兩條』路，嚇到不敢駕車」，他今年才到眼科醫院求診，因情况特殊，等候約一周獲安排見視光矯正師，矯正師幫他在眼鏡加裝三稜鏡片，「現在望影像不會『一變二』，毋須那麼費神」。

惟香港視覺矯正師協會稱，未來4年公營醫療機構將有3名視覺矯正師陸續退休，協會促請政府增加獎學金的名額，以應付人手短缺。