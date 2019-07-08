學友社籲考生三手準備 文憑試周三放榜 訂「上中下」升學方案

按合乎超乎未如理想 制應變計劃

放榜在即，不少考生趁最後機會做好準備。不同輔導機構設放榜專線提供情緒或升學意向支援（見表）。學友社學生輔導顧問吳寶城建議同學要合理評估自己成績，自評「合乎理想」、「超乎理想」及「未如理想」3類分數，以免放榜一刻大失預算而驚惶失措。

今年聯招變化多 考生宜「博前穩後」

放榜後隨即進入大學聯招（JUPAS）改選期，他提醒考生今年JUPAS變化多，要多加留意，「大學新課程或課程重組較多，即使原有課程的學額也有變化，課程過往收生參考價值隨之變動，同學可因應『博前穩後』的原則，選一兩個十分感興趣的課程，放在第一、二志願。」

至於成績不足入大學的同學，吳寶城稱，除學士外仍有很多選擇，「指定專業課程資助計劃」（SSSDP）今年擴展至副學位課程，考慮報讀副學位的同學，應留意不同院校取錄情况及留位費限期，而未獲5個2級成績的同學，仍然可以報讀文憑類課程，日後有機會銜接至副學位課程。

有考生擔心失眠 報兩自資準備

應屆DSE考生朱璧虹預料取20多分，心儀社會工作學科。她稱，曾擔心成績失眠，現學會正面心態面對，「即使緊張，也無法改變最後的考試成績」。她表示，將以本地升學為主，若入不到八大，亦已循「專上課程電子預先報名平台」（E-APP）報讀兩個自資課程，作多手準備。

另一DSE考生呂詩琦預計可考到17至18分，她稱沒有信心可入讀大學，會考慮副學位課程及台灣升學，希望入讀商科。她表示，平日以做運動、聽音樂調節情緒，盡量不令自己鑽牛角尖。