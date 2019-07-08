成本低請人易 巴基斯坦設分公司

Kevin形容，「香港請人很難，但初創企業發展速度很快，唯有使用特別方法發展」。他認為，最大挑戰在於要在巴基斯坦與求職者面對面交流，衡量他們的英語水平及能否被信賴，令他整個4月基本在當地渡過。他說初創的問題是起步點「無從入手」，但他是設立分公司，不需從頭創業。他表示自己會向不同人請教，例如今次公司就透過當地一間大型獵頭公司刊登廣告，收費較香港便宜之餘，Kevin亦只需負責最後面試。

儘管有獵頭公司協助，但不代表過程一帆風順。Kevin提到巴基斯坦有電力短缺問題，他逗留當地期間有一晚完全停電，只有後備燈可用，未幾就連後備燈也沒有電，區內1.5小時完全漆黑一片，他只能用手提電腦的屏幕光照明。不過他相信，4月成立當地分公司後，未來再擴展科技團隊時，成本可較其他初創企業低，有助公司未來發展。