網購靚衫虛擬試身 迫爆鈕可呈現 3D試過先買 免不稱身退貨

明報記者 蕭嘉聰

Kalon Couture創辦人鄧啟賢（Kevin）笑言，雖然以往從事金融業，但喜歡時尚，女友更是網購常客。兩年前女友生日，Kevin在網上訂購一條裙子作禮物，雖然女友非常喜歡但並不合身，當他欲購買合適尺碼的，卻已售罄。他又發現，即使網購商提供上門退貨服務，但手續繁瑣，令許多人對網購卻步。以英國數據為例，去年網購退貨率達五成，有公司訪問8萬個網購商戶，52%客人退貨原因是尺碼不合適，全球合計的退貨成本高達5500億美元，當中服裝行業佔比最高。Kevin認為，退貨是網購最大問題，虛擬試身正可改善。

輸入身高體重上傳照片 1天製替身

用家到訪其公司網頁後建立個人帳戶，可根據指引上載正面、側面相片，以及身高、體重資料，一個工作天就可建立一個獨一無二的「avatar（虛擬化身）」。現時公司網頁出售的商品，頁面設有「Virtual Try-on（虛擬試身）」按鈕，只要登入帳戶並點擊按鈕，等待5至10秒，avatar就可呈現實穿效果，連衣袖過長、衣鈕「迫爆」等情况都可顯示。Kevin解釋，目前用家提交資料後，會經後台作質量檢查，預計今個夏天便可毋須一天時間，立即提供avatar，方便用家購物。

雖然公司網頁以出售女裝為主，不過業務已逐步由B2C（企業對顧客）轉型至B2B（企業對企業）。Kevin說，始終B2C市場較細，早期為打響知名度，要投入大量資金作市場推廣，但香港創業資金不算充裕，不太可能發展零售市場。他續稱，與投資者商討後，認為B2B可將技術推廣至世界各地的服裝公司或購物平台，應用更廣泛。

可360度旋轉 稱真實度勝AR試身鏡

公司透過開放API（應用程式界面）方式，方便企業客戶應用，較其他公司推廣的AR（擴增實境）試身鏡更加「真實」。Kevin稱，試身鏡僅在人像前加上衣服，公司則以數碼紙樣構建出衣服的3D成像，可360度旋轉avatar顯示效果。他又透露，公司本月中在新世界（0017）旗下的K11商場設置「虛擬試身」機器，一舉與8至9個品牌合作，共有30至50個主打款式，預計每日將逾1000人試用技術，是香港初創公司非常難得的機會。

伙商場宣傳 料日均千人試用

Kalon Couture於2017年6月底成立，曾參加多個創業比賽，例如阿里巴巴舉辦的Jumpstarter、貿發局的「創業快綫」等，亦入圍新世界「孵化器」平台Eureka Nova與騰訊（0700）合作的孵化計劃。Kevin認為，參與孵化器對初創企業十分有利，以今次公司與K11商場合作為例，正是孵化計劃舉辦的雞尾酒會期間，與商場負責人接觸，從中介紹公司的意念，最終達成合作。

目前公司已有收入，Kevin相信年半至兩年就可達至收支平衡。不過他強調，如果收支平衡要放棄發展速度，就未必是公司現階段想做的事。公司投資額120萬美元（約936萬港元），他預計2至3個月後會完成Pre-A輪融資，包括機構投資者及創投基金。