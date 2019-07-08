13歲童漁排嬉水溺斃

遇溺13歲男童姓何，由救援人員救起時已陷昏迷，毫無反應，其後由飛行服務隊直升機送往東區醫院，飛行醫生沿途為其急救，惟送院經搶救返魂乏術。10多名親友接獲通知，紛紛趕到醫院了解，眾人驚聞噩耗傷心不已。

事發昨午12時許，何偕同學到西貢大頭洲一個漁排對開嬉水耍樂，其間何疑跳水時懷疑遇溺，失去蹤影，同學通知漁排職員協助報警。水警及消防蛙人接報搜救，飛行服務隊直升機亦奉召到上空盤旋協助搜索，約兩小時後，何被發現救起並送院不治。警方初步調查事件無可疑，暫列懷疑遇溺案件處理，死因有待驗屍確定。

漁排水深 拯溺教練籲勿低估風險

香港拯溺總會總主考楊志滔表示，涉事水域並非康文署轄下泳灘，無救生員當值，嬉水者一旦遇險，或未能獲適切的急救護理。楊志滔續稱，因養魚需要，漁排位處水深海域，呼籲市民勿因其位處內灣，風浪較少而低估危險，並建議兒童進行水上活動時需成人在旁看管，不熟水性者亦要穿上救生衣和游泳手袖等助浮物件，以防遇溺。