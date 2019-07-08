髮型屋命案 疑兇潛逃內地

死者今年輟學 任送貨散工

中刀斃命的17歲青年姓黃，其親友昨日在合財街路邊拜祭，亦有在髮型屋門外放紙摺花、蘋果及香煙等物品。黃的姑姐事後向記者表示，不清楚侄子交什麼朋友，或與髮型屋女職員的關係為何。她續稱，侄子今年開始輟學，任職送貨散工，與胞兄同住流浮山，閒時會在家中打機、熱愛足球，「佢守龍門好叻，獎牌一籮籮，唔知點解學校唔要佢……學校話佢調皮、上課聊天、讀書差」。

事發前晚8時許，元朗紅棉圍3號一間髮型屋，女學徒與27歲姓張男學徒疑因踩一腳問題發生口角。女學徒其後召3名男友人代出頭，雙方在髮型屋外打鬥，張突取出約6吋長軍刀揮舞，黃被刺傷逃至20米外傷重不支倒地，送院後不治，張事後逃離現場。警方調查後，拘捕兩名18歲姓袁及姓鄭代出頭男子，他們涉嫌傷人被捕，女學徒亦帶署協助調查。探員其後在髮型屋檢獲軍刀、染血衣服、毛巾、口罩及波鞋等證物。

元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強表示，事發後姓張男學徒返回髮型屋放下兇器及更衣離開，其後根據資料發現他於前晚9時17分經羅湖口岸離境潛逃內地，已與內地執法機關緊密聯繫追緝疑兇。涉事髮型屋昨日於facebook帖文，稱死者並非公司員工，事件亦不在店內發生。