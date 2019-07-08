私家車撼舖11傷 醉司機被捕 一人捲車底重創 一度昏迷

撼尖沙嘴鬧市街舖 車上4人未傷

被捲入車底的45歲姓張男途人，頭部受傷及腳部懷疑骨折昏迷，由消防救出送院搶救後恢復知覺，情况嚴重；一名13歲姓王內地女童頭部受傷，送院治理後情况穩定。其餘5男4女傷者，年齡介乎8至46歲，均擦傷及撞傷清醒，由救護車送院治理，傷勢並無大礙。31歲姓陳男司機及車上乘客沒有受傷，司機酒精呼氣測試為62度，超標逾1.8倍，涉酒後駕駛及危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，事後由警員帶署扣查。

步履不穩司機欲逃 友與警推撞

事發昨午1時許，陳駕駛私家車沿尖沙嘴漆咸道南往紅磡方向行駛，至金馬倫道交界時，突失控撞毁左邊鐵欄、剷上行人路，繼而衝入首都廣場地下一間時裝店，有途人被捲入車底，多人受傷倒地，情况一度混亂。網上短片拍到意外後，男司機及乘客先後落車，司機走向圍觀人群，有人大喝「唔好走」，其後警員趕至，步履不穩多次企圖離開現場，其友人亦與警員發生推撞，一名女乘客大叫非禮，司機最後被多名警員合力制服帶上警車。現場消息稱，意外時男司機當時載同2男1女乘客。

警方接報到場將一段行車線及行人路臨時封閉，私家車車頭損毁，安全氣袋彈出，車頭擱上時裝店面，舖內衣服散落一地，意外起因仍有待深入調查。附近一間時裝店員黃小姐說，見有一名女生被撞跌在地，額頭受傷流血，同行女子即着他人「幫手報警」。另一名時裝店員朱小姐則表示，當時先聽到疑似引擎轉動聲音，未幾傳出「嘭」一聲巨響，外出查看時見一名黑衣男子逃跑，途人隨即喝斥「唔好走」制止，附近警員趕至，其後將他制服。另亦有目擊者稱私家車當時車速頗高。

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