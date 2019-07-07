機電署港鐵撞車報告 陳帆：非針對責任

新信號系統包括A、B、C三套電腦，意外發生時，港鐵正模擬A、B電腦同時故障，要切換C電腦為主電腦，但調查發現C電腦軟件編程執行有錯誤。

機電署報告披露，新信號系統出廠前功能測試階段及實地功能測試階段，港鐵及承辦商沒有就A、B電腦切換至C電腦的情境做全面的衝突模擬測試，有關做法與國際標準IEEE 1474.4不符，若曾做相關測試，或能發現程式編寫錯誤，以及C電腦的問題。

港鐵指承辦商可擴測試範圍

機電署報告亦提及，承辦商原定今年2月作獨立軟件審核，但相關工作未能如期完成。此外，港鐵委聘的獨立安全評估顧問在事故前曾三度質疑系統不安全，但港鐵未有叫停列車測試。

港鐵昨回覆稱，承辦商在事故前已做了A、B電腦切換至C電腦的測試，但由於承辦商文件未列明軟件詳情，故在其後的測試中，未有特定檢測「列車相互衝突區域」防護是否存在，認為承辦商可擴大模擬測試範圍，涵蓋可能影響系統關鍵表現的情境。

至於獨立顧問曾多次質疑系統安全性，港鐵稱，獨立顧問提交評估及建議後，港鐵有採取額外措施，而獨立顧問並未發現任何特定情况需叫停列車測試。港鐵稱，承辦商因內部進度原因，未能完成獨立軟件審核，但認為相關審核能發現軟件問題的機會成疑。

專家：載客前應完成系統審核

香港工程師學會理事張年生表示，「衝突模擬測試」即對頭車測試，國際標準內未有詳細列明模擬測試要如何做，而電腦模擬測試能否模擬對頭車情况，要視乎模擬器的設計。

張又說，在列車載客前，應完成獨立審核，以及獨立顧問要確認系統安全，但根據國際標準，未完成相關工作亦可作列車測試。