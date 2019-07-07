團體斥修例無視流浪牛福利

去年大嶼山「社區牛」Billy吃下大量膠袋後死亡，漁護署人員在4月推出修例諮詢的記者會上指出，如牛的管有者餵牠吃膠袋是違例，但若牛無法分辨草和膠袋而自行食膠袋，未必能證明是誰令牠食膠袋，責任誰屬難一概而論。

大澳環境及發展關注協會（護牛組）主席何佩嫻說，漁護署人員在公眾諮詢會上將流浪牛當作野生動物論，惟政府引入的「謹慎責任」制只適用於有主人或照顧者的動物，她批評有關建議並不牽涉牛，而一直備受關注的懷疑虐牛情况亦沒有處理。

她說，本港大部分的流浪牛均為「原居牛」，即是由一群村民「共同飼養」，牠們沒有既定主人，亦不會居於村民家中，但會與村民一起生活，村民有時間亦會照顧這些「原居牛」，「牠們居無定所，可能早上去吃草，晚上便返回棲息地」。何批評政府一刀切將牛分為牧場飼養的牛及流浪牛，無視「原居牛」的福利需要。

不適用政府 管不到漁署「無理殺牛」

現時不同地區均有組織照顧牛，但醫治牛的工作仍交由漁護署轄下的牛隻管理隊負責，何質疑是次修例未能適用於政府部門，若牛隻管理隊不合理地人道毁滅流浪牛，市民仍然投訴無門，她形容修例對牛的福利沒有太大幫助。