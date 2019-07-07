髮廊學徒爭執釀血案 代友出頭少年中刀亡

中刀斃命17歲死者姓黃，頭及上半身浴血，昏迷送往博愛醫院搶救，傷重不治。據悉，涉事女學徒在元朗紅棉圍3號一間髮型屋工作，27歲姓張男疑兇亦為同店學徒，兩人工作上素有積怨。

有積怨碰撞爭吵 女學徒召來兩友

事發前兩人疑因肢體碰撞再生齟齬，女方找來黃及另一男友人到場與張理論，雙方發生口角，詎料釀成悲劇。

事發昨晚8時許，眾人在髮型屋對出街頭理論，其間張亮出一把10多吋長軍刀施襲，黃猝不及防中刀重傷，沿紅棉圍逃跑20米，至合財街一個菜檔對開體力不支，昏迷倒卧血泊中。救護員接報趕至為黃急救，再送院搶救，返魂乏術。據悉，張行兇後返回髮型屋，遺下兇刀後逃去。

警列謀殺 現場檢軍刀

黃負傷逃跑時沿途遺下血路，警方接報封鎖現場調查，採集地面血液樣本蒐證，並翻查附近閉路電視片段，調查兇徒行蹤。事發後女學徒及另一友人逗留髮型屋內協助警方調查。

案件已列作謀殺處理，交元朗重案組第一隊跟進，兇徒行兇動機有待深入調查。