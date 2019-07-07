涉狎兩男童網友 中大生保釋禁用社交App

被告胡俊（21歲）被控對16歲以下兒童作出猥褻行為、與16歲以下男子肛交共兩罪，前者控罪指出，他於今年4月19日在深水埗寓所對男童X作出嚴重猥褻行為；後者指控他於去年1月19日至2月9日間，在相同地點與男童Y肛交。據悉，案發時X和Y分別13歲及14歲。被告的50歲母親昨到庭旁聽，不時飲泣拭淚。

兩受害人13及14歲

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括檢驗被告的電話、電腦及iPad，以及調查是否涉及更多受害者；並鑑於案情嚴重，反對被告保釋。辯方則表示，被告為中文大學一年級生，就讀金融科技，患有抑鬱症，至今仍有服藥，並申請保釋。

同意交出IG及WhatsApp帳戶

裁判官考慮被告和兩名事主在Instagram認識，詢問他會否願意交出社交平台帳號資料，以讓控方觀察他在保釋期間沒有再使用該些軟件。辯方同意交出被告的3個Instagram帳戶和1個WhatsApp帳戶資料。

裁判官指出案情雖然嚴重，但考慮被告年紀及背景，批准他保釋，並要求他保釋期間不得使用所有互聯網交友平台，「最好智能電話都唔好用」，以免再次犯案；被告另須到警署報到、不得離港、不得干擾控方證人。

【案件編號：KCCC1820/19】