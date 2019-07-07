醫科二年生1/3不及格 港大消息：試題沒「翻炒」

有網民上月18日在facebook專頁「HKU Secrets」表示，港大內外全科醫學士（MBBS）二年級學生，在今年的考試有近三分之一學生不及格，呼籲有意攻讀醫科的學生，考慮要到港大還是中大修讀。之後再有網民指出，去年只有33人不及格，今年不及格人數增至78。

不過，有港大醫學院消息人士透露，今年起沒有「翻炒」試題，題目並不特別深奧，也不是要留難學生，只是學生沒預期這情况，其實沒理由埋怨。

港大：注重考試水準 已安排補課補考

港大醫學院發言人接受查詢時證實，本年度二年級醫科考試不及格人數比例較往年高。校方在考試成績公布後就考卷內容舉行了解說會，並已安排補課及補考。發言人強調，所有考試題目均經校內及校外評審委員審核，符合課程及專業要求；校方注重考試水準，不會刻意調高或調低及格門檻。

發言人又稱，理解同學面對最近連串社會事件，尤其需要補考的同時，情緒或會特別容易波動，已安排為有需要同學提供輔導和給予學習上的支援。