棄海外名校 兩IB狀元留港讀醫 港34狀元略減 仍佔亞太區1/3

據國際文憑組織資料，全球逾16.6萬考生中，香港有2260人應考，585人達40分或以上，當中34人取得45分滿分；狀元數目較去年少4人，但仍如去年般佔亞太區的狀元人數三分之一，平均分亦達35.99，與去年相若，並較全球平均分高超過6分（見表）。

今年本港有29間學校參與考核，狀元中有20人來自英基屬下7校。男拔56名考生中，4人成為狀元，校方稱其中兩名狀元劉凱信與朱宏懿修讀IB課程期間，有機會到瑪麗醫院實習，該次經歷鞏固了他們立志學醫的信念，原本劉凱信可赴英國劍橋大學修讀心理學與行為學，朱宏懿則獲美國康奈爾大學取錄，惟二人決定留港讀醫。

該校另外兩狀元楊格式及黃敏傑則分別擬修讀美國賓夕法尼亞大學心理學課程，以及香港大學文學士及法學士雙學位課程。

聖保羅男女狀元：病人最重要

最近警方於醫院內拘捕反修例示威者，導致醫護與警察關係緊張，被問及若日後從醫會遵從什麼原則，同樣擬留港讀醫的聖保羅男女中學狀元崔晉彥稱「病人是最重要的，會保障病人私隱」，又稱市民對修例有不同看法，應尊重各方意見，但表達訴求的方法應合理和「不要傷到人」。

滬江狀元：現社會分化「危險」

滬江維多利亞學校狀元周仲山擬入讀中文大學醫學院，冀成為精神科醫生，實踐從事人道救援的理想。她認為醫護人員應尊重病人意願，又指現時社會非常分化，是「危險」的局面，認為各人應尊重彼此意見。

今年不少狀元欲從醫，香港加拿大國際學校的狀元樊海怡是例外，擬往加拿大修讀環境及戲劇相關學科。她稱，自小在校內表演及參與舞台製作，戲劇助她建立自信，懂得在人前表達自己，雖然未清楚大學畢業後會否投身劇界，但她稱感激父母教導自己勿只顧掙錢，應堅持自己喜愛的興趣。

另外，保良局蔡繼有學校有92名考生，平均取得38.73分，45人獲40分或以上，當中3人取得44分；弘立書院則有46名考生，平均取得37分，8人取得40分或以上，當中4人達43或44分。

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