中大宿舍僭建羅生門 屋署早前回覆有誤 工程實獲批准

中大早前將書院LG1層閱讀室部分空間改建為4個宿位，並在另一處增設2個工作室，引起學生批評活動空間大減，Facebook專頁「CUHK Secrets」上月24日貼出屋宇署因應《公開資料守則》的回覆，指分間閱讀室與獲准圖則不符。

兩樓層改動沒分開記存 致回覆有誤

本報上月25日向屋宇署查詢，包括中大有否就改建工程申請、署方何時得悉改動與圖則不符等，署方昨午回覆稱，因應查詢而覆檢中大的改動工程紀錄，發現獲署方批准的書院LG4層改動工程建築圖則亦包括LG1層閱讀區的改動工程，相關工程已提交完工證明書，由於署方的電腦圖則紀錄只記存LG4層的改動工程，LG1層的改動工程圖則沒有分開記存，引致早前回覆市民查詢的資料有誤，已向查詢者更正相關資料。

中大上月25日回覆本報稱，LG1層改建工程的建築圖則由指定認可人士交予屋宇署，2018年8月獲署方批准，完工後獲認可人士證明符合獲准圖則，屋宇署亦有確認，這與屋宇署因應《公開資料守則》的回覆有出入。