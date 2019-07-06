彌補貿戰影響 貿發局助中小企攻內地內銷市場

邱騰華表示，在中美貿戰下，香港雖有影響，但只要做回香港一貫的經貿角色，仍然有生意可做。

上半年轉型資助 超去年全年金額

邱續指出，香港中小企更可藉此機會「升級轉型」，港府在有關資助上，於今年上半年批出的金額，差不多是去年全年的金額，例如工貿署的「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」，今年批出的申請已達398宗，涉及金額2.415億，金額方面已超過了2018年全年批出金額（2.205億元）；另外，「市場推廣基金」今年首6個月亦批出1.278億元，達2018年全年1.671億元的76％。

林建岳表示，中美貿易摩擦會持續，港商必須做好準備適應轉變；中國內地、亞洲及其他新興經濟體，在這過程中會加快開放步伐，為港商帶來新機遇。貿發局將採取全方位策略，協助港商抓緊「粵港澳大灣區」及「一帶一路」的機遇，其中打入內地內銷市場，將是其中重點工作，「以往美國市場佔大份，若能打進內地市場，再加上新興經濟體的市場，可彌補貿戰下的影響。」