學童驗配助聽器兩流標 申訴署批教局難辭其咎

教育局回覆：同意評論 接納建議

本報獲得公署的調查報告顯示，投訴人的孩子去年9月初被評為中度弱聽，10月初獲教育局告知因正轉換供應商，暫未能提供驗配服務，至12月局方仍未與供應商達成協議。投訴人同月向公署投訴，其孩子最終今年1月經教育局轉介至香港聾人福利促進會，2月獲驗配助聽器。報告顯示，公署全面調查後發現，教育局上期驗配服務合約於去年8月底屆滿，局方於去年1月起籌備下期招標，但審議招標文件的所需時間較過往長，至7月底才完成審批，最終於8月初才展開招標程序，其後先後出現入標供應商未符招標要求、報價超出局方預算和流標等情况。

報告指，教育局於去年9月1日至12月31日暫停驗配服務期間，共接獲47宗新個案，及18宗需更換助聽器的舊個案，最終令55名兒童需延期驗配。局方曾要求上期供應商以合約餘額提供服務、以緊急小額採購形式向聾福會購買服務、租用醫管局轄下伊利沙伯醫院的聽力中心等。

指預見服務受阻無應變 促加強培訓

報告顯示，公署認為教育局在預見服務必然受影響時，並無及早訂定應變措施，令兒童學習發展受到不必要影響，形容局方「實是難辭其咎」，又批評教育局對招標所需準備工夫的認知甚為不足，「直至須暫停服務，才察覺提供助聽器驗配服務的供應商數目少」，建議教育局為有需要參與招標工作的職員提供培訓，確保類似事件不會重現。

報告引述教育局回應，局方已於4月初重開該局聽力測驗室，亦考慮研究以現金券等定額資助模式讓家長自行驗配，並不定期分批購入助聽器確保供應。申訴專員公署回覆本報稱，受《申訴專員條例》保密條款所限，不能透露有否投訴及個案內容。

該投訴人向本報表示，事件耽誤其孩子學習進度，認為政府無想過後備方案，又指知道「有些弱聽程度很高的（兒童），真的好慘，可能畀（教育局）蹉跎的半年期間，一句爸爸媽媽都叫不到」，故認為有人應為此事負責，並繼續跟進教育局會否確切落實上述措施。