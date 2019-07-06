兩月大孖生嬰染甲流危殆 家庭醫生：6月起流感個案回升

今年第33宗嚴重兒童流感

衛生防護中心昨公布，本港一對兩個月大、有長期病患的孿生兄弟，自周二（2日）起出現咳嗽和拒食，周四（4日）被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，同日送往兒科深切治療部治療。他們的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發肺炎，二人情况危殆。他們為今年第32和33宗兒童嚴重流感。

衛生防護中心表示，初步調查顯示，兩名嬰兒於潛伏期內沒外遊，其外祖母近期有上呼吸道感染病徵但已康復，其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

9月疫苗到貨 醫生籲孕婦照顧者接種

家庭醫生林永和表示，自6月中開始，因流感求醫的個案回升，患者由幼兒園至中小學生都有。現時林永和的診所每天約收到5宗流感個案，甲流佔三分之二，乙型佔三分之一。由於即將放暑假，他相信應該不會有「厲害」的校園爆發。

林永和說，嬰兒到6個月大才能打流感疫苗，孕婦及嬰兒照顧者都應該接種疫苗預防流感，但2018/19年度的流感疫苗已無貨或過期，新一季流感疫苗將於9月底到貨，屆時孕婦及嬰兒照顧者都應接種。林續稱，即使去年冬季有接種流感疫苗，但時隔大半年，預防夏季流感功效或較差，強調到遊樂園等公眾地方時，注意個人衛生和勤洗手尤為重要。

衛生防護中心周四發出《流感速遞》，過去數周本地流感整體活躍程度較5月初上升，公院流感相關入院率過去4周在基線水平徘徊，呼吸道樣本檢測到流感病毒的百分比則低於基線水平。流感樣疾病爆發個案在過去4周每周19至32宗的範圍內，流感樣疾病爆發個案主要在小學發生，佔45%，其次幼稚園或幼兒中心29%和中學6%。