覆核頻譜新分配方案 香港電訊敗訴

申請人為香港電訊（HKT）有限公司，答辯人為商務及經濟發展局長、通訊事務管理局。通訊局當時稱，900及1800兆赫頻譜分別在2020及21年重新指配，在新混合分配模式下，現行佔用頻譜的4家電訊公司將獲優先分配其中四成頻譜，其餘約六成頻譜則公開拍賣。

指拍賣非唯一方案 官：最有效

香港電訊一方共提出逾10個司法覆核理由，法官在判辭逐一反駁。香港電訊一方投訴稱，局方錯誤認為拍賣方式是以市場為本的做法，而拍賣並非唯一可行的重新分配頻譜方案。法官回應稱，局方指做法是以市場交易力量確保善用頻譜，而拍賣競爭方式最為有效；而有關當局考慮過相關行政因素，才選用拍賣方式。

香港電訊另投訴，現行方案只着重2G和部分4G服務的延續服務，忽略3G頻譜和整體4G服務發展。法官不認同此說法，稱局方有平衡各方好壞才制訂方案，又指除非局方決定完全不合理，否則法庭不得干預。

稱市佔率或減 官不同意

香港電訊提到，它於現時分配頻譜中市場佔用率達45%，新方案實行後，它最有可能減少市場佔有率，以及因此影響服務質素，並質疑政府新方案側重有利於規模小的電訊商。不過法官指出香港電訊沒有權利和法例下所賦予的期望，認為現有指派期屆滿後仍擁有相同佔有率；又指當局只是負責確保有效使用頻譜，善用公共資源。

【案件編號：HCAL448/18】