億元爭產案 被指開母保險箱 陳美珠：獲授權

【明報專訊】陳方安生弟婦陳美珠，與其侄子、聯合集團前主席李明治女婿陳禹嘉，爭奪其母、「搪瓷大王」陳兆民妻子黃秀珍的億元遺產，案件昨日續審。庭上披露黃秀珍的保險箱曾遭陳美珠開啟並取走財物，但陳美珠一方反駁稱獲黃簽署授權開啟，事後二人亦無芥蒂，更於1999年一同出席陳方安生兒子的婚禮。
祖母沒出席婚禮
陳禹嘉：她拒搭機
原告陳禹嘉繼續接受被告陳美珠一方盤問。被告方指出，黃秀珍與原告的家庭關係惡劣，即使1999年原告結婚、2003年原告父親陳一心的葬禮，黃秀珍亦沒有出席。原告解釋，因黃秀珍於1999年後不願再搭長途飛機，2001年他與黃秀珍一同由上海返港時，黃在飛機上向他說不會再乘搭任何飛機。
被告方向陳禹嘉指出，黃秀珍於1999年已出現初期腦退化症，多次覆診皆由陳美珠陪同，且黃搬離生前在九龍塘喇沙利道住所的原因，是她不良於行，以至不能在大宅內上落樓梯。但陳一概否認，並憶述黃當年仍然健行和精神，沒有察覺她患病。
原告方傳召黃秀珍的侄女黃香君作供，黃香君從6歲起由黃秀珍撫養，她憶述自幼便遭陳美珠欺凌及追打，至她中學畢業後，特意選美國三藩市升讀大學，務求與其時居住於紐約的陳美珠保持最遠距離。
表親稱遭被告欺凌
但被告方提出，黃香君在大學期間有寫信予陳美珠，字裏行間可見二人關係並不惡劣，黃香君回應稱其用語只是出於禮貌，明言對陳美珠無愛亦無恨。案件下周一續訊。
【案件編號：HCAP15、HCA1284/13】