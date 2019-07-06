億元爭產案 被指開母保險箱 陳美珠：獲授權

祖母沒出席婚禮

陳禹嘉：她拒搭機

原告陳禹嘉繼續接受被告陳美珠一方盤問。被告方指出，黃秀珍與原告的家庭關係惡劣，即使1999年原告結婚、2003年原告父親陳一心的葬禮，黃秀珍亦沒有出席。原告解釋，因黃秀珍於1999年後不願再搭長途飛機，2001年他與黃秀珍一同由上海返港時，黃在飛機上向他說不會再乘搭任何飛機。

被告方向陳禹嘉指出，黃秀珍於1999年已出現初期腦退化症，多次覆診皆由陳美珠陪同，且黃搬離生前在九龍塘喇沙利道住所的原因，是她不良於行，以至不能在大宅內上落樓梯。但陳一概否認，並憶述黃當年仍然健行和精神，沒有察覺她患病。

原告方傳召黃秀珍的侄女黃香君作供，黃香君從6歲起由黃秀珍撫養，她憶述自幼便遭陳美珠欺凌及追打，至她中學畢業後，特意選美國三藩市升讀大學，務求與其時居住於紐約的陳美珠保持最遠距離。

表親稱遭被告欺凌

但被告方提出，黃香君在大學期間有寫信予陳美珠，字裏行間可見二人關係並不惡劣，黃香君回應稱其用語只是出於禮貌，明言對陳美珠無愛亦無恨。案件下周一續訊。

【案件編號：HCAP15、HCA1284/13】