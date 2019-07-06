仁愛堂泳池現老鼠 關閉消毒一上午

港九拯溺員工會發言人胡啟榮說，昨早9時許，有泳客在泳池發現一隻老鼠在泳池中游泳，在場救生員迅速封閉泳池及疏散泳客，並捕捉該隻老鼠。

胡啟榮說，泳池於颱風下雨過後不時出現蛇蟲鼠蟻，有時飛蟻會佈滿泳池，但今次是首次在屯門仁愛堂泳池發現老鼠。他說，捕捉老鼠後，已關閉泳池並進行過濾，需時約3.5小時。

康文署過去曾表示，該署有一套處理公眾泳池受嘔吐物或糞便污染時的工作程序，以確保池水清潔，一般而言，泳池職員會安排清除池中嘔吐物或糞便，然後提高相關游泳池游離氯剩餘量，以加強消毒池水，待該池水經過濾系統完成一整個循環的過濾程序，以及在游離氯剩餘量回復至正常水平後，相關游泳池設施會重新開放予市民使用。

薛達表示，老鼠闖進泳池，其糞便中的細菌會進入水中，對泳客有一定風險，但他表示「只是一隻老鼠」，即使有細菌亦會被稀釋，不過他認為更換整個泳池的水及消毒，會較過濾更安全。