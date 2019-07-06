機電署報告斥港鐵：未提自身監督角色

港鐵：與承辦商設委會管理測試 按合約追討損失

被問及承辦商是否須就事件承擔所有責任，劉天成表示，承辦商有責任提供安全的信號系統，港鐵亦有監督責任，港鐵會檢討是否太依賴承辦商，日後會與承辦商共同成立測試及驗收安全委員會，管理實地測試。港鐵行政總裁金澤培則表示，港鐵會按合約向承辦商追討事件所帶來的損失。

資深工程師趙炳權認為，港鐵找獨立第三方核證信號系統，是正常做法，但獨立顧問多次質疑新信號系統安全不符合認可的國際標準，港鐵不應作列車測試。

議員質疑有人失職 促追究

公民黨立法會議員譚文豪批評，港鐵在獨立軟件審核未完成下就作列車測試，是不能接受，「完全是罔顧人命」。他認為，獨立顧問多次就信號系統的安全提出質疑，港鐵仍繼續列車測試，估計事件或涉及有人失職，政府應追究。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，事件的責任主要在承辦商，認同港鐵向承辦商追討損失。