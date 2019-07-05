如想做「落地獄」民調 需修飾問法 鍾庭耀：可問林鄭來生會係點

林太會上天堂定落地獄呢條問題，近日突然備受關注。鍾庭耀話，一條民調問題大約要1.2萬元，噚日喺商台節目《在晴朗的一天出發》嘅訪問，主持人話收到信息，有聽眾話願意畀1.2萬元問林太會唔會落地獄，雖然主持本身都「打定輸數」，但鍾庭耀就明言「咁又唔可以咁講」，佢話可以問「希望如果佢（林太）有來生的話係點」，選項分別係上天堂、落地獄或者畀佢懺悔。

已籌115萬 承諾無政治禁區

鍾庭耀承諾民研唔會有政治禁區，又話有個別問題好宣泄情緒，如果要做調查，應該係「工工整整」，民調唔係幫手鬧人，但透過科學調查可能畀到新啟示。佢提到，過往唔方便做嘅議題，如果公民社會提出要求都會做。

鍾庭耀早前宣布港大民研脫離港大另起爐灶後，需要眾籌600萬元起動，上月底佢喺訪問中話只籌到約2萬元，噚日佢就宣布暫時籌得約115萬元；過往每兩周做一次嘅特首民望調查暫時唔需要中斷，因為佢已經撥咗當中48萬元，足夠做4次調查，佢仲希望公布方式可以更深入，例如廣邀專家學者深入討論。