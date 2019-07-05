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港聞
2019年7月5日星期五
港聞二
機管局斥2億 機場T1線換新車 明年增至每列6卡 載客量增半
先揭車廠上蓋再吊車卡 舊換新一晚須60人
留醫ICU 關心反修例 胡國興「企年輕人嗰邊」
促查紅磡站「蜂巢現象」說法真偽 中科質疑禮頓監管缺失 灌石屎滲泥漿
家中沒空間 逾九成劏房戶最常與子女逛公園
原審官「加入盤問」 藏氣槍少年撤定罪 高院指或致不公平審訊 劉康上訴得直
警長涉擅向保安借錢 官倡控貪污
輪候6年 夫上樓前4月逝世 婦隱瞞喪夫 騙公屋緩刑
億元爭產案 陳禹嘉被指未善待祖母
質疑研資局定義「搬龍門」 涉抄襲禁申資助兩年 城大教授覆核
36.2% DSE考生報自資學士副學士 VTC社工高級文憑 9人爭1學額
考生志願調查：紀律部隊連續兩年最不受歡迎
被問「預計考成點」 逾四成考生壓力增
非常罕見蝴蝶現身塘福 環團憂明日大嶼毁棲地
尖沙嘴旺角 年內裝11智慧燈柱
尊子漫畫
如想做「落地獄」民調 需修飾問法 鍾庭耀：可問林鄭來生會係點
智障者與理大生同行 設計時裝行Catwalk
九巴特別車疏導警總外人潮 運輸署要求「詳細交代」
梁君彥立會外遭指罵 示威者要求傳媒刪相
慢必促陳維安停職 主席：先外徵法律意見
學生挑戰考通識 梁美芬拒絕
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【明報專訊】（請看附圖）
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機管局斥2億 機場T1線換新車 明年增至每列6卡 載客量增半
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