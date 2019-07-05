尖沙嘴旺角 年內裝11智慧燈柱

下階段彌敦道廣東道等裝108支

資科辦計劃，今年內於油尖旺區完成安裝智慧燈柱的首階段，包括更換9支位於尖沙嘴梳士巴利道，以及兩支位於旺角女人街附近的燈柱；下一階段將於2020至21年，於彌敦道、廣東道、梳士巴利道、廟街夜市和九龍公園徑等路段，安裝108支智慧燈柱。

於油尖旺區首階段安裝的智慧燈柱，按其位置，部分將設有運輸署的交通探測器和監察攝影機，收集實時交通數據；環境保護署的監察攝影機，打擊以汽車非法棄置建築廢物；天文台的氣象感應器，收集地區層面的實時氣象數據；地政總署的無線射頻識別（RFID）技術，用於定位服務等。

早前安裝於觀塘及九龍灣的50支智慧燈柱已於6月投入運作，資科辦發言人表示，其中兩支位於承啟道及偉業街的智慧燈柱，設運輸署監察攝影機，其實時快拍圖像已於「資料一線通」網上平台供開放使用。

稱蒐交通數據監察亂棄廢物 不認人

對於近日坊間憂慮智慧燈柱將用於「監控」，擔心政府會以技術作人臉識別，資科辦發言人強調，智慧燈柱目的在於收集城市數據，而非「天眼」，現時設於智慧燈柱上的運輸署或環保署的監察攝影機，分別主要用於收集交通數據及打擊汽車非法棄置建築廢物，並非用於認人；至於智慧燈柱中的RFID技術則用作定位，他舉例，經改裝的盲人杖在接近智慧燈柱時，會發聲讀出其所處位置。

至於中環/金鐘、銅鑼灣/灣仔安裝智慧燈柱的計劃，發言人表示，仍在做準備工作，安裝前會先諮詢區議會，並會如期於2021/22年度完成。

明報記者