非常罕見蝴蝶現身塘福 環團憂明日大嶼毁棲地

綠色力量的「蝴蝶普查」每年新增一個蝴蝶普查地點，高級環境事務經理單家驊表示，因應當局「明日大嶼」計劃，特別將位於南大嶼的塘福和水口新增為2019至20年度的普查地點，並於今年4至6月調查該區蝴蝶生態，至今兩地點共錄得74種蝴蝶，當中包括5種「非常罕見」、4種「罕見」及2種「未有評級」蝴蝶，其中較特別的是於塘福記錄的幸運轆蛺蝶。

單家驊解釋，本港蝴蝶評級制度由一名英國生態學家為香港擬定，把香港的郊區劃分為170格，假設該品種出現在格子裏少於1%，則會被評為「非常罕見」；若出現1%至3%則是「罕見」。幸運轆蛺蝶屬「非常罕見」物種，是熱帶地區蝴蝶，廣泛分佈於南亞及東南亞，在香港極為罕見。據漁護署昨回覆資料，該蝴蝶對上一次記錄出沒是於2013年。

南大嶼7熱點僅1屬郊園 恐隨時遭破壞

單家驊續說，塘福和水口位於南大嶼，主要道路為東涌道及嶼南道，多年來因交通所限而未有大規模發展，故整個南大嶼自然生態目前保存良好。他續稱，南大嶼共有6至7個蝴蝶熱點，但其中卻只有籮箕灣屬郊野公園範圍，憂慮當區熱點的環境及蝴蝶生態隨時受破壞，蝴蝶無法飛至較遠地方另覓棲息地，隨即會消失。

他稱，幸運轆蛺蝶幼蟲時期主要進食大風子科植物，此類植物在港較少見，若南大嶼被破壞至寸草不生，也意味幸運轆蛺蝶棲息地被完全破壞。

沙頭角錄最多種蝴蝶

另外，綠色力量昨同時發表2018至19年度最新蝴蝶普查結果，是次12個普查地點中合共記錄了178種蝴蝶，佔本港蝴蝶物種超過六成半。當中55種屬「罕見」及「非常罕見」物種。錄得最多蝴蝶物種的普查地點頭3位分別是沙頭角、大欖郊野公園及白沙澳與荔枝莊。單家驊指出，2015年才首次在港發現的娜拉波灰蝶，在2018至19年度分別於烏蛟騰和白沙澳被記錄。

單家驊解釋，蝴蝶屬「指標生物」，一個地方的蝴蝶物種數量，可直接反映該地的環境變化程度；以各普查地點錄得的整體蝴蝶物種數量與過去比較，2018至19年數目未顯示出大幅升跌，意味過去一年各地點的生態環境，並無受特別破壞。

明報記者