被問「預計考成點」 逾四成考生壓力增

七成半考生期望父母默默支持

青協「DSE 2777 1112計劃」今年6月至7月以網上問卷及電話訪問822名應屆文憑試考生。結果顯示，受訪考生最主要的壓力來源首3位為「成績不達預期水平」、「未能入讀最有興趣的科目」及「未能入讀聯招課程」。

面對放榜，分別46.5%及41.4%受訪者認為，被問到「你預計考成點？」、「叫你畀心機溫書又唔聽，放榜死梗啦！」時會增加壓力，75.1%受訪考生期望父母「默默支持便足夠」。

徐小曼認為，調查反映考生期望聽到支持、鼓勵，讓他們感受到不管成績如何，都有親友同行支持。她亦建議，父母細心觀察子女情緒變化，主動關心及陪伴。徐小曼勉勵考生積極迎接放榜，預先蒐集相關課程資料，了解各種升學及就業途徑；如感壓力太重或情緒受困擾，可分配時間做運動，以助身心放鬆，或積極與身邊人傾訴，分享壓力，以免獨自胡思亂想。