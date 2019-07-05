考生志願調查：紀律部隊連續兩年最不受歡迎

不選紀律部隊原因 有人填「黑警」

優才資源中心有限公司於去年11月至本年1月，訪問4106名應屆文憑試考生，結果24.1%挑選教育為他們最受歡迎的職業，其次為醫療服務（20.7%）及酒店及旅遊（15.4%）。考生最不希望從事的行業中，紀律部隊連續兩年排第一，從去年的21.3%升至今次的22.5%，原因主要是「體能不足」。不過，陳偉權表示，其中亦有一兩份問卷，在原因一欄寫上「黑警」等字眼。

他認為，從佔中事件後看到，當社會發生大事，調查結果的波幅會增加。他認為調查若於6月後才做，青年人或因不夠理性，致結果不準確。對於來年調查結果，他預計考生對就職紀律部隊的意欲，甚至留港升學及發展的意欲亦將會下降。

計劃升讀大學比率跌至54.7%

升學方面，今年DSE考生計劃升讀大學比率從去年的58.2%下降至今年的54.7%，而計劃升讀高級文憑的考生則從去年的14%升至今年的17.2%。陳舉例，現在有不少企業，例如港鐵及中電均設學院，其畢業生可直接於相關企業工作，陳認為這代表考生選擇出路漸趨多元化。

調查亦顯示，近九成考生選擇在港升學，但陳偉權稱政府就香港的「人才儲備」上做得未如理想，「人才儲備少、項目少、GDP自然會下跌」。他建議政府應該做好語文及數學科目教育，並增加香港就業的吸引力，留住青年。