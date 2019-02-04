36.2% DSE考生報自資學士副學士 VTC社工高級文憑 9人爭1學額

收3萬申請 一半獲有條件取錄

職業訓練局新學年開辦逾140項學士學位、高級文憑等，提供1.7萬個學額。職訓局副執行幹事梁任城說，高級文憑課程收生分數各有不同，估計今年與去年相若，平均分為14分。至於熱門的學士課程，包括醫療護理、廣告及酒店管理，平均每20名申請人爭1個位。梁任城說，約3萬個入學申請中，有一半已派出「有條件取錄」。

職訓局高級助理執行幹事（教務）任影嬋提醒，符合「有條件取錄」的學生，需於下周三放榜當日上午10時至下午4時，親自到校確認接受學位。職訓局多間院校由放榜當日至15日，亦設即場報名及面試收生。

另外，前身為城大專上學院的「香港伍倫貢學院」近日正式獲教育局確認，註冊為認可專上學院。該校今年9月將開辦6個學士課程，其中因應機場第三條跑道，將開辦營運及管理（榮譽）航空學士，以應付航空業未來人才需求，該課程日後亦有望納入「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」。其餘課程包括會計學、日本研究、中國語言文學及傳意、金融學和社會創新。

因應三跑 伍倫貢辦營運管理航空學士

報讀該生的學生需於文憑試4個核心科目考獲「3322」成績，各科第一年入學均設50個學額，首兩年學費6.9萬元，持副學士等資歷學生亦可直接入讀第三年級（除中國語言文學），學費7.4萬元。由於課程列入香港自資學士學位課程免入息審查資助計劃，2019/20學年合資格學生可獲3.13萬元資助；該學院為慶祝科目創辦，第一年和第三年入學學生下學年均可分別獲1萬和1.5萬元的額外資助，即下學年入學學生首年學費為2.77萬元。學生將使用德福校舍設施，及使用澳洲伍倫貢大學的電子資源，至於原預料2020年啟用的大圍校舍，要視乎港鐵沙中線的工程進度。